Зеленський порадив жителям Донбасу розмовляти з телевізором

Президент України Володимир Зеленський порадив жителям окупованого Донбасу відповідати телевізору на російську пропаганду. Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, який транслює "112".

"А якщо ти дивишся їх (російське телебачення – ред.) - то дивися, знаєте, як, пам'ятаєте, як цей, Светлаков, як він завжди розмовляв з телебаченням? Тоді це - теж вихід. Сиди поки що, поки що, поки немає у нас там наших каналів, наших трансляцій, - сиди і кажи: "Що ти брешеш? Я тобі не вірю. Скоро українці тут, наша влада з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться". Це поки що такий захист", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що вранці був на пробіжці і хотів прибігти в спортивній формі на спілкування з журналістами на фудкорт Kyiv Food Market, але його відмовили.

Як повідомляли Українські Новини, "Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили. Тим часом на прес-марафон до Зеленського акредутивались більше 300 журналістів.