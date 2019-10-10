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  • На пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов
10 октября 2019, четверг, 08:48 23
Политика 2019-10-10T08:49:02+03:00
Українські Новини
На пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов

На пресс-марафон к Зеленскому аккредитировались больше 300 журналистов

Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый "пресс-марафон" с аккредитованными журналистами, которых, по данным спикера президента Юлии Мендель, будет около 300 человек. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как указано в анонсе на сайте Офиса президента, он собирается беседовать с представителями СМИ "в течение всего дня".

Если учесть, что в рамках необычного формата общения к Зеленскому будут пускать журналистов "группами по 7-10 человек", причем на каждую группу выделят по 20-30 минут времени, ожидается, что мероприятие продлится от шести до 13 часов.

Однако, так как от одного СМИ могут аккредитоваться журналист, фотограф и видеооператор, общее время можно уменьшить минимум вдвое; то есть, пресс-марафон продлится не более шести часов.

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию

Также Зеленский пообещал СМИ провести полноценную пресс-конференцию в октябре. 

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