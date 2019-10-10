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10 жовтня 2019, четвер, 10:51 16
Президент 2019-10-10T11:30:02+03:00
Українські Новини
100 людей запитайте - 100 людей вам скажуть, що Він бандит, - Зеленський

100 людей запитайте - 100 людей вам скажуть, що Він бандит, - Зеленський

Скріншот прес-марафону. youtube/Радіо Свобода
Скріншот прес-марафону. youtube/Радіо Свобода

"Вийдіть на вулицю і запитайте: "Пашинський - це бандит чи ні?". Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%. 100 людей запитайте - 100 людей вам скажуть: "Так", - сказав Президент Володимир Зеленський в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

Зеленський зазначив, що проводить збори з правоохоронцями кожні один-два тижні.

"А якщо бандит ходить по вулиці і мені телефонують люди і кажуть: "ця людина вбиває, бреше. Він був депутатом". Я можу їм сказати, де посадки таких людей?", - говорить Президент.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

9 жовтня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив, що справу Пашинського буде перекваліфікована з нанесення тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Химикусу на інше злочин.

1 січня 2017 року Пашинський прострілив ногу чоловікові в ході конфлікту

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