Труба допускает, что дело Пашинского могут переквалифицировать

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключает, что дело против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (Народный фронт) будет переквалифицировано с нанесения тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу на другое преступление.

Об этом он сказал на брифинге.

"Мы не исключаем, что будет изменена квалификация дела. Следователи должны установить факт, держал ли Пашинский оружие, когда выходил из автомобиля. И мы должны дать этому юридическую оценку", - сказал он.

По его словам, Генпрокуратура некачественно расследовала конфликт Пашинского и Химикуса и игнорировала расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 4 декабря. Таким образом, судья в полной мере удовлетворила ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказала его защите в применении иной меры пресечения.

Тем временем Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.