Що шепоче Богдан? - Перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей

До 20 людей невеликими групами або з поодинокими пікетами протестують перед будівлею Kyiv Food Market в Києві, де о 10:00 розпочався так званий прес-марафон з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

Перед будівлею дві людини стоять з великим транспарантом "Мер Дніпра Філатов грабує".

До 10 представників партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" тримають невеликі табличками "Запитай" з питаннями, які, на їхню думку, варто задати Президенту: "чому не поклали мандат кнопкодави?", "коли закінчиться епоха бідності?" "що шепоче Богдан?" і тощо.

Два чоловіки прийшли з плакатами з проханням звільнити голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Перед будівлею ходять ще кілька людей з різними плакатами. Вони нічого не скандують. Ситуація спокійна.

У четвер протягом всього дня Зеленський має намір провести прес-марафон, в ході якого представники медіа будуть ставити питання Президенту групами по 7-10 осіб, змінюючи один одного кожні півгодини.

Протест під Kyiv Food Market.

Як повідомляли Українські Новини, "Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили. Тим часом на прес-марафон до Зеленського акредитувалися понад 300 журналістів.