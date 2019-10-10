Журналісти вишикувалися в чергу на прес-марафон Зеленського

У будівлі колишнього заводу "Арсенал", де нині розташований FoodMarket, збираються журналісти – о 10:00 на фудкорті повинна розпочатися зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Українська правда.

Перед входом в маркет на вулиці Московській, 8 стоять рамки металошукачів, у них невелика черга тих, хто зможе поставити запитання президентові.

Колишній завод "Арсенал". Фото: Українська правда

Колишній завод "Арсенал". Фото: Українська правда

Зустріч із Зеленським буде проходити на другому поверсі фудкорту в окремій зоні.

Після того, як прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону 10 жовтня, журналісти почали активно обговорювати формат в соціальних мережах, задаючись питанням про те, для чого змінювати формат і не провести звичайну прес-конференцію.

"Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили.