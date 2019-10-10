Київ зірвав графік ремонту Шулявського мосту

Київ не виконав графік з будівництва шляхопроводу при реконструкції Шулявського моста.\r\nЦе випливає з відповіді КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" на запит Українських Новин.\r\nЗгідно з календарним графіком виконання робіт на об'єкті, шляхопровід мало бути побудовано до вересня, проте його не добудовано досі.\r\nДорожнє покриття і першу чергу має бути завершено до листопада, а другу чергу - до лютого 2020 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київ має намір обмежити рух транспорту по проспекту Перемоги через монтаж фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня.\r\nУ жовтні Київська міська державна адміністрація збільшила вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу на 170 млн гривень до 1 млрд гривень.\r\nУ червні влада Києва завершила демонтаж Шулявського шляхопроводу і почала будівництво нового моста.\r\nПри цьому було заплановано завершити зведення конструкцій моста у вересні і в грудні запустити рух транспорту по мосту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\nА Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн.\r\nраніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року. Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента.