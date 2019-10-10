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10 жовтня 2019, четвер, 09:45 30
Суспільство 2019-10-10T09:52:32+03:00
Українські Новини
Київ зірвав графік ремонту Шулявського мосту

Київ зірвав графік ремонту Шулявського мосту

Київ не виконав графік з будівництва шляхопроводу при реконструкції Шулявського моста.

Це випливає з відповіді КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" на запит Українських Новин.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на об'єкті, шляхопровід мало бути побудовано до вересня, проте його не добудовано досі.

Дорожнє покриття і першу чергу має бути завершено до листопада, а другу чергу - до лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Київ має намір обмежити рух транспорту по проспекту Перемоги через монтаж фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня.

У жовтні Київська міська державна адміністрація збільшила вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу на 170 млн гривень до 1 млрд гривень.

У червні влада Києва завершила демонтаж Шулявського шляхопроводу і почала будівництво нового моста.

При цьому було заплановано завершити зведення конструкцій моста у вересні і в грудні запустити рух транспорту по мосту.

 

А Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн.

раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року. Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента.

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