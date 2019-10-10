На прес-марафон до Зеленського аккредитировались більше 300 журналістів

Сьогодні з 10:00 президент Володимир Зеленський починає так званий "прес-марафон" з акредитованими журналістами, яких, за даними спікера президента Юлії Мендель, буде близько 300 осіб. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначено в анонсі на сайті Офісу президента, він збирається розмовляти з представниками ЗМІ "протягом усього дня".

Якщо врахувати, що в рамках незвичайного формату спілкування Зеленського будуть пускати журналістів "групами по 7-10 осіб", причому на кожну групу виділять по 20-30 хвилин часу, очікується, що захід триватиме від шести до 13 годин.

Однак, так як від одного ЗМІ можуть акредитуватися журналіст, фотограф і відеооператор, загальний час можна зменшити мінімум вдвічі; тобто, прес-марафон триватиме не більше шести годин.

Після того, як прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону 10 жовтня, журналісти почали активно обговорювати формат в соціальних мережах, задаючись питанням про те, для чого змінювати формат і не провести звичайну прес-конференцію

Зеленський пообіцяв ЗМІ провести повноцінну прес-конференцію у жовтні.