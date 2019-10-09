Меркель пообіцяла використати свої контакти для організації "нормандського саміту"

Сьогодні, 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вона пообіцяла використовувати "контакти" для досягнення домовленості про дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки". Про це повідомляє прес-служба Президента, передають Українські Новини.

Так, глава держави поінформував співрозмовницю про ситуацію на Донбасі.

Також під час розмови піднімалося питання розведення сил поблизу Петровського і Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

Меркель наголосила на незмінності позиції Німеччини щодо підтримки України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

Вона заявила, що використовує контакти з партнерами з "нормандського формату" для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Зеленський високо оцінив підтримку з боку Канцлера в досягненні миру в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп і Зеленський вважають недостатньою підтримку України з боку Меркель.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.