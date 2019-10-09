Напад Туреччини на Сирію: Трамп розкритикував вторгнення, а Радбез ООН скликає засідання

Президент США Дональд Трамп, який погрожував зруйнувати економіку Туреччини, в оприлюдненій Білим домом заяві розкритикував наступальну операцію Туреччини проти курдів Сирії. Про це повідомляє Голос Америки.

"Сьогодні вранці Туреччина, член НАТО, вторглася в Сирію. Сполучені Штати не підтримують цей напад і Туреччини повідомили, що ця операція - погана ідея", - йдеться в заяві Трампа.

Також, як повідомляє The Hill, Рада безпеки ООН скликала засідання. Ініціаторами засідання РБ ООН, яке ймовірно відбудеться 10 жовтня, виступили Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Польща.

Відзначимо, що 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган почав військову операцію проти курдських сил, яких Туреччина вважає терористами.

"Наша місія - запобігти створення коридору терору через наш південний кордон і принести мир у регіон", - підкреслив Ердоган.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 9 жовтня, кілька великих вибухів сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу турецького кордону.

Також 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків.