Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде: Зеленський знову згадав про поведінку Мендель

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні відвідав виставку "Зброя та безпека", знову згадав про поведінку свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка раніше штовхнула журналіста. Про це повідомляють Крим Реалії.\r\nТак, звертаючись до журналіста видання, глава держави пожартував щодо Мендель.\r\n"Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде", - сказав Зеленський\r\nТакож Зеленський, все ще звертаючись до працівника ЗМІ, додав фразу "ви ж дівчат боїтеся".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=mW5bnSURoD0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мендель звинуватила журналістів в харасменті, хоча сама чіпала їх за руки. Раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.\r\nТакож НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.\r\nРаніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.