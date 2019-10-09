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09 жовтня 2019, середа, 19:50 19
Президент 2019-10-09T21:45:02+03:00
Українські Новини
Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде: Зеленський знову згадав про поведінку Мендель

Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде: Зеленський знову згадав про поведінку Мендель

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні відвідав виставку "Зброя та безпека", знову згадав про поведінку свого прес-секретаря Юлії Мендель, яка раніше штовхнула журналіста. Про це повідомляють Крим Реалії.

Так, звертаючись до журналіста видання, глава держави пожартував щодо Мендель.

"Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде", - сказав Зеленський

Також Зеленський, все ще звертаючись до працівника ЗМІ, додав фразу "ви ж дівчат боїтеся".

Як повідомляли Українські Новини, Мендель звинуватила журналістів в харасменті, хоча сама чіпала їх за руки. Раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Також НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.

Раніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

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