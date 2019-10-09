Де купити єдиний квиток: у Києві з'явилася електронна карта з точками продажу

З 31 жовтня у Києві діятиме єдиний електронний квиток, покупку якого можна здійснити більш 300 точок продажу та поповнення – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.\r\nПро це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.\r\nТакож була створена інтерактивна мапа відкритих точок продажу Е-квитка. Як пообіцяли в КМДА, вона буде постійно оновлюватися, оскільки мережа автоматів самообслуговування теж постійно розширюється.\r\nКарта. Скріншот: Google maps\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПридбати Kyiv Smart Card можна:\r\n\r\nв касах 10 станцій метро;\r\nавтомати самообслуговування у вестибюлях станцій підземки;\r\nв мережі Т-кіосків на зупинках громадського транспорту.\r\n\r\nПоповнити транспортну картку і придбати разовий QR-квиток можна:\r\n\r\nу Особистому кабінеті киянина https:\/\/my.kyivcity.gov.ua;\r\nу додатку Kyiv Smart City;\r\nв терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація запустила електронний квиток у комунальному транспорті в тестовому режимі з 1 листопада. Також Кабмін затвердив концепцію надання електронних послуг в Україні і найняв одне з найдорожчих рекламних агентств для створення "країни в смартфоні".