Де купити єдиний квиток: у Києві з'явилася електронна карта з точками продажу

З 31 жовтня у Києві діятиме єдиний електронний квиток, покупку якого можна здійснити більш 300 точок продажу та поповнення – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Також була створена інтерактивна мапа відкритих точок продажу Е-квитка. Як пообіцяли в КМДА, вона буде постійно оновлюватися, оскільки мережа автоматів самообслуговування теж постійно розширюється.

Карта. Скріншот: Google maps

Придбати Kyiv Smart Card можна:

в касах 10 станцій метро;

автомати самообслуговування у вестибюлях станцій підземки;

в мережі Т-кіосків на зупинках громадського транспорту.

Поповнити транспортну картку і придбати разовий QR-квиток можна:

у Особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua;

у додатку Kyiv Smart City;

в терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація запустила електронний квиток у комунальному транспорті в тестовому режимі з 1 листопада. Також Кабмін затвердив концепцію надання електронних послуг в Україні і найняв одне з найдорожчих рекламних агентств для створення "країни в смартфоні".