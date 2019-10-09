підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 17:03 12
Транспорт 2019-10-09T19:45:04+03:00
Українські Новини
Де купити єдиний квиток: у Києві з'явилася електронна карта з точками продажу

Де купити єдиний квиток: у Києві з'явилася електронна карта з точками продажу

Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/КП
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

З 31 жовтня у Києві діятиме єдиний електронний квиток, покупку якого можна здійснити більш 300 точок продажу та поповнення – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Також була створена інтерактивна мапа відкритих точок продажу Е-квитка. Як пообіцяли в КМДА, вона буде постійно оновлюватися, оскільки мережа автоматів самообслуговування теж постійно розширюється.

Карта. Скріншот: Google mapsКарта. Скріншот: Google maps

Придбати Kyiv Smart Card можна:

  • в касах 10 станцій метро;
  • автомати самообслуговування у вестибюлях станцій підземки;
  • в мережі Т-кіосків на зупинках громадського транспорту.

Поповнити транспортну картку і придбати разовий QR-квиток можна:

  • у Особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua;
  • у додатку Kyiv Smart City;
  • в терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація запустила електронний квиток у комунальному транспорті в тестовому режимі з 1 листопада. Також Кабмін затвердив концепцію надання електронних послуг в Україні і найняв одне з найдорожчих рекламних агентств для створення "країни в смартфоні".

Більше новин про: Е-квиток КМДА електронний квиток Kyiv Smart Card

Архів
Новини
Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" на наступному тижні 19:29
ГПУ передала до СБУ справи про розслідування нападів на Стерненка 19:21
"Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля 19:04
Гривня на міжбанку продовжує впевнено рости 18:51
Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії 18:49
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok