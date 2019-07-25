С 31 октября Киев переходит на Е-билет - единый для всех видов транспорта, - КГГА

С 31 октября Киев переходит на Е-билет. Сейчас приобрести его можно на станциях киевского метрополитена ("Крещатик", "Театральная", "Площадь Независимости", "Акедеммистечко", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна"), в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook, информирует портал kyivcity.gov.ua.

Пополнить Е-билет можно будет с помощью мобильных приложений "Приват 24", "Сбер 24/7" или в терминалах самообслуживания КП "ГИВЦ", "ПриватБанка", "Сбербанка" и на портале EasyPay

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена

Как пользоваться Е-билетом? Пассажир покупает QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть Е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Общественный транспорт оборудован валидаторами - специальными считывающими устройствами. Их можно найти у двери и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно просто поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору - проезд оплачен. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

1-9 поездок - 8 грн за билет;

10-19 поездок - 7,70 грн;

20-29 поездок - 7,40 грн;

30-39 поездок - 7,10 грн;

40-49 поездок - 6,80 грн;

50 поездок - 6,50 грн.