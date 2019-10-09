І так зійде: київський міст "відремонтували" скотчем і нитками

Київські комунальні служби "відремонтували" металеву огорожу на мосту біля Привокзальної площі, закривши дірку скотчем і нитками.\r\nПро це повідомляє Олександр Барабошко на сторінки Facebook.\r\nРаніше автор посту звернувся до київської міської влади з проханням полагодити міст руйнується, оскільки від його надійності залежить безпека пішоходів.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ мерії його подякували за турботу і відповіли, що міст перебуває на балансі Південно-Західної залізниці, тому до міського господарства не має відношення. Однак, судячи з фотографій, ремонтні роботи на мосту все ж були проведені, але з допомогою ниток і скотча.\r\nМіст. Фото: Facebook\/ Олександр Барабошко\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ціну на ремонт Шулявського мосту підняли до одного мільярда гривень. Раніше в столиці на проспекті Леся Курбасаи (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова) закрили пішохідний міст через ремонтні роботи по заміні перил та сходів.\r\nНагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік впав з залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого і загинув під проїжджаючими машинами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n