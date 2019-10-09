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09 жовтня 2019, середа, 16:29 14
Суспільство 2019-10-09T16:33:36+03:00
Українські Новини
І так зійде: київський міст "відремонтували" скотчем і нитками

І так зійде: київський міст "відремонтували" скотчем і нитками

Міст. Фото: Facebook/ Олександр Барабошко
Міст. Фото: Facebook/ Олександр Барабошко

Київські комунальні служби "відремонтували" металеву огорожу на мосту біля Привокзальної площі, закривши дірку скотчем і нитками.

Про це повідомляє Олександр Барабошко на сторінки Facebook.

Раніше автор посту звернувся до київської міської влади з проханням полагодити міст руйнується, оскільки від його надійності залежить безпека пішоходів.

В мерії його подякували за турботу і відповіли, що міст перебуває на балансі Південно-Західної залізниці, тому до міського господарства не має відношення. Однак, судячи з фотографій, ремонтні роботи на мосту все ж були проведені, але з допомогою ниток і скотча.

Міст. Фото: Facebook/ Олександр БарабошкоМіст. Фото: Facebook/ Олександр Барабошко

Як повідомляли Українські Новини, ціну на ремонт Шулявського мосту підняли до одного мільярда гривень. Раніше в столиці на проспекті Леся Курбасаи (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова) закрили пішохідний міст через ремонтні роботи по заміні перил та сходів.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік впав з залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого і загинув під проїжджаючими машинами.

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