В Киеве с моста на дорогу под проезжающие автомобили насмерть упал человек

В Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого, под проезжающие автомобили и погиб. Об этом сообщает Информатор 22 сентября.

"По словам очевидцев, все случилось около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь, но медики ничем не могли ему помочь", – говорится в сообщении.

Погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Правоохранители выясняют, был ли это несчастный случай, суицид или же мужчину кто-то столкнул с моста.

Ранее шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста. Так, красная ветка метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Дальше поезда не ехали. Полиция проводила проверку станций на наличие взрывных устройств. Полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.