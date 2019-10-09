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  • Новий харківський губернатор Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus
09 жовтня 2019, середа, 15:46 11
Політика 2019-10-09T16:30:02+03:00
Українські Новини
Новий харківський губернатор Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus

Новий харківський губернатор Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus

Олексій КучерФото: Олексій Кучер/Facebook
Олексій КучерФото: Олексій Кучер/Facebook

Кандидат на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олексій Кучер не отримував доходів в 2018 році, але купив автомобіль Lexus NX 200T і 2 квартири у Харкові. Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Доходів також не отримували його дружина і 2 дочки. Кучеру належить куплений 31 грудня 2018 року автомобіль Lexus NX 200T (2017 року випуску), а також Volkswagen Passat (2011) і вантажівка ГАЗ-САЗ 3507 (1987). Дружині Вікторії належать Audi Q5 (2011 року випуску) та Mitsubishi Outlander (2003).

Депутату належать 2 квартири у Харкові (куплені 1 червня і 26 вересня 2018 року площею 68,6 кв. м за 612 тис. гривень та 61,9 кв. м за 653,3 тис. гривень), а також земельну ділянку 62,5 тис. кв. м в Новорайске (Бериславський район Херсонської області). Він орендує офіс 77,8 кв. м в Харкові.

Його дружині належить квартира 62,9 кв. м у Харкові, а також будинок 62 кв. м, недобудований будинок і 2 земділянки 103 кв. м та 1 000 кв. м (все в Люботині Харківської області). Кучеру належать годинник Rolex oyster perpetual datejust, його дружині - теж годинник Rolex. Депутат володіє 11 акціями ПАТ "Миколаївцемент" і 10% юридичної компанії "Дартли груп". На рахунках грошей у нього немає, готівкою є 87 тис. доларів, а також у власності - 77 біткойнів вартістю 299,2 тис. доларів. У дружини готівкою 205 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Світличну з посади голови Харківської обладміністрації, має намір призначити замість неї депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера.Колишній губарнатор Харківщини Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

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