Кабмін у суботу розгляне погашення заборгованості за зарплатами шахтарям

Кабінет Міністрів на засіданні в суботу, 12 жовтня, розгляне погашення заборгованості за заробітною платою шахтарям.\r\nПро це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.\r\n"На суботу ми також плануємо ще одне засідання уряду для того, щоб остаточно затвердити прийняті рішення про зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями за заробітними платами", - сказав він.\r\nЗа словами прем'єра, з 14 жовтня уряд внесе відповідні зміни до проекту держбюджету на 2020 рік у Верховну Раду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, шахтарі збираються до Києва через борги за зарплатами. У червні поточного року Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень.7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплатити заробітну плату.Раніше на шахті в Донецькій області загинули двоє гірників. Крім того, стало відомо, що "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги за зарплатою.\r\n