Кабмін у суботу розгляне погашення заборгованості за зарплатами шахтарям

Кабінет Міністрів на засіданні в суботу, 12 жовтня, розгляне погашення заборгованості за заробітною платою шахтарям.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"На суботу ми також плануємо ще одне засідання уряду для того, щоб остаточно затвердити прийняті рішення про зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями за заробітними платами", - сказав він.

За словами прем'єра, з 14 жовтня уряд внесе відповідні зміни до проекту держбюджету на 2020 рік у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, шахтарі збираються до Києва через борги за зарплатами.



У червні поточного року Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень.



7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплатити заробітну плату.



Раніше на шахті в Донецькій області загинули двоє гірників.



Крім того, стало відомо, що "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги за зарплатою.