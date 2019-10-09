підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 15:43 12
Кабмін 2019-10-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін у суботу розгляне погашення заборгованості за зарплатами шахтарям

Кабмін у суботу розгляне погашення заборгованості за зарплатами шахтарям

Шахтарі. Фото: ar.volyn.ua
Шахтарі. Фото: ar.volyn.ua

Кабінет Міністрів на засіданні в суботу, 12 жовтня, розгляне погашення заборгованості за заробітною платою шахтарям.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"На суботу ми також плануємо ще одне засідання уряду для того, щоб остаточно затвердити прийняті рішення про зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями за заробітними платами", - сказав він.

За словами прем'єра, з 14 жовтня уряд внесе відповідні зміни до проекту держбюджету на 2020 рік у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, шахтарі збираються до Києва через борги за зарплатами.


У червні поточного року Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень.

7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплатити заробітну плату.

Раніше на шахті в Донецькій області загинули двоє гірників.

Крім того, стало відомо, що "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги за зарплатою.

 

Більше новин про: Кабмін шахтарі Борги за зарплатами

Архів
Новини
Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба 17:23
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися 17:19
"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв 17:16
Кредити економіці "пішли" в мінус 17:04
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok