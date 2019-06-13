В Донецкой области на шахте погибли двое горняков

Вчера, 12 июня, в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, сообщается, что одного горняка прижало к стене, а другой попал под конвейерную дробилку.

"Во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенным к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением сосудистого нервного пучка, открытый перелом костей таза, потерпевший скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в тот же день около 20:30 41-летний шахтер, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12 южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Он получил смертельные травмы.

По этим фактам внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если оно повлекло гибель людей).

Как сообщали Українські Новини, шахтер погиб в Кривом Роге на глубине 1,2 тыс. метров.

Ранее 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.