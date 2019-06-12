Львовские шахтеры добились выплаты зарплаты за март

Государственное предприятие "Львовуголь" в среду, 12 июня, полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за март. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Удалось погасить 100% мартовской заработной платы", - говорится в сообщении.

Также выплачено 5,7 млн гривен зарплаты за апрель, сумма задолженности составляет 138,8 млн гривен (96% апрельской зарплаты).

"Львовуголь" получил средства из бюджетной программы "Реструктуризация угольной промышленности".

Как сообщали Українські Новини, 7 июня 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 10 июня перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.