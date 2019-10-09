Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн

Київська міська державна адміністрація збільшила вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу на 170 млн гривень до 1 млрд гривень в той час, як будівництво Шулявського мосту зупинено .

Про це йдеться у розпорядженні мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка №1775 від 7 жовтня, передають Українські Новини.

Цим розпорядженням перезатверджений проект "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах Києва" з урахуванням експертних звітів про проектній документації та в кошторисі витрат від червня і серпня.

Раніше проект передбачав 830,1 млн гривень на реконструкцію мосту. Після перезатвердження проекту його вартість складе 1 млрд 50 млн гривень, з яких 716,3 млн безпосередньо йде на будівельні роботи.

Згідно з розпорядженням, станом на 1 серпня роботи виконані лише на 60 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року. Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента.