Ілюзія весняної погоди: синоптик дала теплий і сонячний прогноз по Україні

Після заморозків і злив у середу, 10 жовтня, температура повітря нарешті підвищиться, а опади припиняться. При цьому холодно буде тільки на крайньому сході України, а південно-західний вітер створить ілюзію весняної погоди по решті частини країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Заморозки практично повністю покинуть нашу територію, за винятком, можливо, крайнього сходу України. А вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів підскочать і доскочать до +14...+20 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів, що створить різкий контраст після недавніх -2...-5 градусів вночі.

Синоптик зазначила, що дощі можливі на заході України, уздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні, а південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.

"У Києві можна буде розстебнути верхній гудзик пальто і навіть два - вдень очікується потепління до +16...+18 градусів. Може бути хмарно, але без істотних опадів", - розповіла синоптик.

Діденко підкреслила, що при такій температурі повітря поривчастий південно-західний вітер буде створювати ілюзію весняної погоди.

"Так що соловейків завтра і до кінця тижня не обіцяю, а ось весняний настрій разом із потеплінням та навіть сонечком цілком можливий", - підсумувала синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, дощі і заморозки відступають - у середу бабине літо повернеться в Україну. Також синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.