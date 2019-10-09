Дощі і заморозки відступають: в середу бабине літо повернеться в Україну

Після дощів і заморозків в Україні 10 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+18 градусів. У Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +3...+8 градусів. У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Сваляві місцями невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Дніпропетровській області заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +15...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+14 градусів, у Запорізькій області заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +17...+22 градуси. У Криму малохмарно, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+21 градус. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня, на Покрову та День Захисника. Тим часом рятувальники попередили, що сильні заморозки з 7 по 9 жовтня очікуються в деяких областях України.