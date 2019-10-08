Дожди и заморозки до -3 охватят Украину: прогноз погоды на среду

9 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов; в Сумской области ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +10…+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градусов, днем +16…+18 градусов.

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