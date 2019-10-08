Дожди и заморозки до -3 охватят Украину: прогноз погоды на среду

9 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.\r\nВ Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.\r\nВ Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.\r\nВ Сваляве без существенных осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов; в Сумской области ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +10…+15 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, ледяная воздушная масса из Арктики идет в Украину: синоптик рассказала, когда вернется тепло.\r\nРанее синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.