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09 октября 2019, среда, 06:00 2460 Карта
Жизнь 2019-10-09T07:48:01+03:00
Українські Новини
Бабье лето и морозы со снегом: синоптик дала прогноз до конца недели, на Покров и День Защитника

Бабье лето и морозы со снегом: синоптик дала прогноз до конца недели, на Покров и День Защитника

Осенние заморозки. Фото: pixabay
Осенние заморозки. Фото: pixabay

После прихода арктической воздушной массы часть Европы заметают метели. Снегопады пройдут, в частности, в скандинавских странах. В то же время, часть Европы изнывает от жары. В Украине пока будет прохладно, но на выходных ожидается приход бабьего лета. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Пока мы здесь трясемся от холода, кое-кто жмурится от солнца и прячется в тень от жары. Например, испанцы, у которых температура воздуха в среду будет достигать +30 градусов. Но нам для собственного спокойствия лучше задрать голову и посмотреть на Швецию, Норвегию и Финляндию, где в среду будет лепить снег с метелями. И не просто какие-то хилые снежинки, которые вызвали панику среди слабонервных пользователей соцсетей, а настоящий снег с морозом", - предупредали синоптик.

Погода в Украине, по словам Диденко, будет придерживаться золотой середины. В Частности, 9 октября еще будет прохладновато.

На Востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. Без заморозков обойдется Одесская, Винницкая области и Крым. На остальной территории ночью ожидается + 3 + 7 градусов. 

Однако в дневные часы в серду наконец начнет теплеть. В частности, днем столбики термометров поднимутся до 12 + 18 градусов. "18 градусов - это больше касается юго-запада", - уточнила Диденко. 

На Востоке, по ее словам  ожидается + 10 + 13 градусов. В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов. "Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления", - написала она. 

В то же время, в среду будет порывистый, до сильного, ветер.

В среду в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди локального характера. 

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве в среду уже будет теплее. Ночью - без заморозков, + 4 + 5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь.

По словам синоптика, тепло будет набирать обороты. "Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все, кто пугают кота децибельным чиханием и кашлем, и просто счастливчики, которые вовремя отскочили от первой осенней инфекции, снова будут радоваться солнцу и уютном теплу", - написала она.

Ожидается, что с воскресенья, 13-го октября, в Украине начнется бабье лето. На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса.

"Всем - здоровья и успешной борьбы с осенними вирусами. И не только. А вообще веры в победу любую, потому что так и будет", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, сильные заморозки с 7 по 9 октября ожидаются в некоторых областях Украины. Кроме того, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании. Ночью в среду, 9 и и четверг, 10 октября практически по всей териитории Украины ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов.

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