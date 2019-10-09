Населення двох міст ООС підтримує розведення військ, - голова комітету нацбезпеки

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військових бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські новини.

"Під час поїздки представники особисто спілкувалися з жителями Золотого, волонтерами, військовослужбовцями. Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру", - сказав Завітневич.

Парламентарій зазначив, що члени комітету раніше відвідували Золоте, Петровське і Станицю Луганську. Секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос") додав, що ситуація в населених пунктах знаходиться під контролем.

За його словами, збройні сили в Петровському готові до відходу. Однак депутат заявив, що під час їх візиту бойовики обстрілювали позиції.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катериновці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція.