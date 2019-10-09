Населення двох міст ООС підтримує розведення військ, - голова комітету нацбезпеки

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військових бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.\r\nПро це він повідомив на брифінгу, передають Українські новини.\r\n"Під час поїздки представники особисто спілкувалися з жителями Золотого, волонтерами, військовослужбовцями. Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру", - сказав Завітневич.\r\nПарламентарій зазначив, що члени комітету раніше відвідували Золоте, Петровське і Станицю Луганську. Секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос") додав, що ситуація в населених пунктах знаходиться під контролем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа його словами, збройні сили в Петровському готові до відходу. Однак депутат заявив, що під час їх візиту бойовики обстрілювали позиції.\r\nРаніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катериновці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція.