підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
ONLINE
9.10.19 11:00 Интернет-конференция: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров"

  • Новини
  • Політика
  • Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО
09 жовтня 2019, середа, 11:07 6
Політика 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО

Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО

Юлія Світлична. Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлія Світлична. Фото: kharkivoda.gov.ua

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік депутат задекларувала 214,7 тис. гривень зарплати на основному місці роботи Харківської обласної державної адміністрації, а також грошовий подарунок у розмірі 261,5 тис. гривень.

У Харкові у голови є 2 квартири площею 47,1 і 32,7 кв. м і недобудований гараж площею 15 кв. м, а також автомобіль Peugeot 2014 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

Раніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова після того, як звільнив Данилюка.

Більше новин про: РНБО Юлія Світлична

Архів
Новини
Борги за комуналку сягли 747 млн гривень у мешканців Миколаївщини 11:43
"Нафтогаз" хоче витратити на свою рекламу 32,8 млн гривень 11:22
Через українців Естонія відмовилася приймати біженців 11:16
Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО 11:07
Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи 11:05
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Суд заарештував Пашинського 19:15
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok