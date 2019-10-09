Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

За 2018 рік депутат задекларувала 214,7 тис. гривень зарплати на основному місці роботи Харківської обласної державної адміністрації, а також грошовий подарунок у розмірі 261,5 тис. гривень.

У Харкові у голови є 2 квартири площею 47,1 і 32,7 кв. м і недобудований гараж площею 15 кв. м, а також автомобіль Peugeot 2014 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

Раніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова після того, як звільнив Данилюка.