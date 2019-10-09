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09 жовтня 2019, середа, 10:02 11
Фінанси 2019-10-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
За 3 квартали місцевих бюджетів зросли на 19,1%

За 3 квартали місцевих бюджетів зросли на 19,1%

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 19,1%, або на 32 млрд гривень, до 199,6 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

При цьому надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 119,3 млрд. гривень, що на 21,6%, або на 21,2 млрд гривень більше порівняно з січнем-вереснем минулого року.

Надходження від єдиного податку зросли на 21,8%, або на 4,5 млрд гривень до 24,6 млрд гривень, від плати за землю - на 22,5%, або на 4,5 млрд гривень до 25 млрд гривень.

Доходи від податку на нерухомість зросли на 34,5% до 3,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 1 півріччі місцеві бюджети показали зростання на 19,6%.

У проекті держбюджету на 2020 рік на розвиток регіонів пропонується виділити 9,5 млрд гривень.

В поточному році очікується відкриття 340 проектів, які отримали співфінансування з держбюджету.

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