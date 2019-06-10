В 2019 откроются 340 финансируемых за счет Фонда регионального развития проектов

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко прогнозирует введение в эксплуатацию в текущем году 340 проектов, которые финансируются за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"У нас каждый год есть определенное количество реализованных объектов. В прошлом году за счет средств Фонда регионального развития финансировалось 806 проектов, сдано 212 проектов. В этом году будет сдано 340 объектов", - сказал Зубко.

По его словам, около половины проектов, которые подаются в комиссию фонда, касаются сферы образования.

Также среди наиболее часто подаваемых проектов - строительство и реконструкция объектов здравоохранения.

"Мы поддерживаем образование, здравоохранение, коммунальные предприятия, реконструкцию сетей и развитие дорожной инфраструктуры. Но мы также заставляем органы местного самоуправления дофинансировать эти проекты из местного бюджета. Это эффективно", - отметил министр.

Он подчеркнул, что очень важным для проектов является соблюдение сроков строительства объектов, которые могут составлять максимум 3 года.

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