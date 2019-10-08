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08 жовтня 2019, вівторок, 23:15 10
Зовнішня політика 2019-10-09T00:45:02+03:00
Українські Новини
Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон

Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон

Луценко Юрій. Фото: gp.gov.ua
Луценко Юрій. Фото: gp.gov.ua

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ Артем Ситник особисто підтвердив главі САП Назару Холодницкому підтримку і зацікавленість у перемозі на виборах президента США-2016 Хілларі Клінтон, яка була головним опонентом Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ".

"З розмов з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури я точно знаю, що на питання Холодницкого "Чому ти, Ситник, порушив заборону розголошувати дані попереднього слідства?", він каже: "Я просто хотів допомогти Хілларі", - сказав Луценко.

Він також сказав, що з точки зору українського законодавства такі дії незаконні, проте США і особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані розглядають це як втручання у внутрішні справи країни.

"Це запам'ятав Трамп. І тому, коли він згадує про Україну, він згадує про те, що він називає Ukrainian collusion - українське втручання у вибори. Причому втручання не журналістів, не звичайних громадян, а державних службовців і політиків", - заявив колишній генпрокурор.


Як повідомляли Українські Новини, сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною.

Раніше адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і він хоче їх оприлюднити.

Тим часом Луценко розповів, про що говорив з Джуліані.

Більше новин про: США Назар Холодницький Артем Ситник Втручання у вибори Хіларі Клінтон Юрій Луценко

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