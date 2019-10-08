Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ Артем Ситник особисто підтвердив главі САП Назару Холодницкому підтримку і зацікавленість у перемозі на виборах президента США-2016 Хілларі Клінтон, яка була головним опонентом Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ".

"З розмов з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури я точно знаю, що на питання Холодницкого "Чому ти, Ситник, порушив заборону розголошувати дані попереднього слідства?", він каже: "Я просто хотів допомогти Хілларі", - сказав Луценко.

Він також сказав, що з точки зору українського законодавства такі дії незаконні, проте США і особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані розглядають це як втручання у внутрішні справи країни.

"Це запам'ятав Трамп. І тому, коли він згадує про Україну, він згадує про те, що він називає Ukrainian collusion - українське втручання у вибори. Причому втручання не журналістів, не звичайних громадян, а державних службовців і політиків", - заявив колишній генпрокурор.



Як повідомляли Українські Новини, сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною.



Раніше адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і він хоче їх оприлюднити.



Тим часом Луценко розповів, про що говорив з Джуліані.