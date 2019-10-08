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08 жовтня 2019, вівторок, 20:52 5
Суспільство 2019-10-08T21:15:02+03:00
Українські Новини
Претендуючий на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко хоче провести вибори мера Києва 15 грудня, - ЗМІ

Претендуючий на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко хоче провести вибори мера Києва 15 грудня, - ЗМІ

Депутат Ради від "Слуги народу" і колишній гендиректор належить бізнесменові Ігорю Коломойському телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, якого з дня на день можуть призначити головою Київської міської держадміністрації, вже зараз перейнявся тим, щоб прискорити строки проведення виборів столичного мера. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу".

За даними видання, Ткаченко домагається призначення виборів у Києві орієнтовно на 15 грудня.

Така поспіх пояснюється тим, що Ткаченко очолить КМДА якраз напередодні зими. І саме на нього ляже вся відповідальність за проблеми зимового періоду. При цьому в нього немає ніякого досвіду роботи в комунальному господарстві, оскільки Ткаченко завжди був журналістом і медіаменеджером, а також кінопродюсером.

Таким чином замість заробляння іміджевих очок Ткаченко може отримати повний іміджевий провал.

Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект.

Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА.

Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченко став Миєнко.

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