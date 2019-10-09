В Офісі Президента не знають, коли Зеленський відвідав Бабин Яр – до або після скандалу

Офіс Президента України (ОПУ) не надав інформацію про конкретний час відвідування Президентом України Володимиром Зеленським 29 вересня траурних заходів, що були присвячені 78-й річниці трагедії в Бабиному Яру (Київ).

Про це йдеться у відповіді ОПУ на запит Українських Новин.

30 вересня інформаційне агентство "Українські Новини" направило запит до ОПУ з проханням повідомити, чи відвідував Президент України Володимир Зеленський 28-29 вересня 2019 року Меморіал жертвам Холокосту в Бабиному Яру, а також конкретний час відвідування і надати електронні копії фотографій Зеленського в ході відвідування.

"Враховуючи, що масових меморіальних державних заходів у цей день в м. Києві не було заплановано та не проводилося, вшанування Президентом України В.О. Зеленським пам"яті жертв трагедії Бабиного Яру на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" не було регламентованим по часу і відбулося у відповідності до можливостей робочого графіку Глави держави", - вказано у відповіді.

Нагадаємо, 29 вересня згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру. Під час Великої Вітчизняної війни німецькі війська, що захопили Київ у 1941 році, використовували Бабин Яр як місце масових розстрілів.

29 та 30 вересня 1941 року німецькі окупанти за участю української допоміжної поліції з числа колаборантів розстріляли в Бабиному Яру понад 33 тис. євреїв Києва. Подальші розстріли євреїв відбувалися 1 і 2 жовтня, 8 жовтня та 11 жовтня 1941 року.

Більшість розстріляних становили жінки, діти та люди похилого віку, також крім євреїв були розстріляні представники інших національностей з інтернаціональних сімей. Деяких євреїв, які залишилися в місті, переховували в своїх будинках кияни, ризикуючи своїм життям.

Крім євреїв в Бабиному Яру були розстріляні пацієнти психіатричної лікарні, радянські військовополонені та місцеві цигани. Загальна кількість загиблих, за різними оцінками, становить не менше 100 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня головний рабин Києва та України Яків дов Блайх заявив, що Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. "Перший раз в історії незалежної України Президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 вересня. Що він, єврей? Йому не треба", - сказав рабин.

Того ж дня ЗМІ повідомили із посиланням на власні джерела, що Зеленський 29 вересня відвідав жалобний марш, що був присвячений 78-й річниці трагедії в Бабиному Яру, однак не афішував свою присутність.