Гримчаку продовжили арешт із заставою 6 млн гривень

Печерський районний суд Києва продовжив до 14 листопада арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з заставою 6 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"Сьогодні (8 жовтня) продовжили арешт", - сказав він.\r\nЗапобіжний захід продовжено до 14 листопада.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Шевченківський районний суд Києва відмовився переглядати запобіжний захід Гримчаку. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. Він був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.\r\nРаніше заступниа генпрокурора Стрижевську не змогли допитати у справі Гримчака.\r\nА захист Гримчака буде просити суд відпустити його під особисте зобов'язання.\r\nТакож в МінТОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n