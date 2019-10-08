Гримчаку продовжили арешт із заставою 6 млн гривень

Печерський районний суд Києва продовжив до 14 листопада арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з заставою 6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Сьогодні (8 жовтня) продовжили арешт", - сказав він.

Запобіжний захід продовжено до 14 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шевченківський районний суд Києва відмовився переглядати запобіжний захід Гримчаку. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. Він був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.

Раніше заступниа генпрокурора Стрижевську не змогли допитати у справі Гримчака.

А захист Гримчака буде просити суд відпустити його під особисте зобов'язання.

Також в МінТОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.