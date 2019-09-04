Замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака

Генеральная прокуратура не смогла допросить заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую, которую ранее прослушивали, по делу заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака из-за того, что она ушла в отпуск.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ, передают Українськi Новини.\r\n"Допроса Стрижевской не было еще. Она в отпуске", - сказал он.\r\nПри этом, по его словам, Стрижевскую обязательно допросят, даже если ее уволит новый генпрокурор.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Стрижевскую прослушивали по делу замминистра МВОТ Грымчака.\r\nНациональное антикоррупционное бюро заявляет, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак получил 80 тыс. долларов за якобы обращение к заместителю генпрокурора Стрижевской для влияния на судей Кассационного гражданского суда Верховного Суда.\r\nПравоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.