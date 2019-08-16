подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 12:54 136
Судебная власть 2019-08-16T12:56:57+03:00
Українські Новини
Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство

Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство

Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому НАБУ сообщило о подозрении, будет настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом журналистам сказала его адвокат Татьяна Матяш, передают Українськi Новини.

"Мы будем настаивать на наименьшей мере пресечения - личном обязательстве", - сказала она.

По ее словам, также есть желающие, которые готовы взять Грымчака на поруки.

Матяш сообщила, что пока неизвестно где состоится суд - в Киеве или Чернигове, но судебное заседание должно состоятся в пятницу-субботу.

Ей также неизвестно, какую меру пресечения для Грымчака будет просить прокуратура, но очевидно, что речь должна идти об аресте с залогом.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн

В МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Кроме того,  адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию

Больше новостей о: Адвокат Юрий Грымчак МинВОТ Задержание Грымчака

Архив
Новости
НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка 13:20
Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса, - НБУ 13:11
Он утонул: Российские оккупационные войска понесли большие потери из-за неудачного форсирования танком водных преград на Донбассе 12:55
Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство 12:54
Перед выходными официальный курс гривны взлетел 12:45
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok