Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство

Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому НАБУ сообщило о подозрении, будет настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.\r\nОб этом журналистам сказала его адвокат Татьяна Матяш, передают Українськi Новини.\r\n"Мы будем настаивать на наименьшей мере пресечения - личном обязательстве", - сказала она.\r\nПо ее словам, также есть желающие, которые готовы взять Грымчака на поруки.\r\nМатяш сообщила, что пока неизвестно где состоится суд - в Киеве или Чернигове, но судебное заседание должно состоятся в пятницу-субботу.\r\nЕй также неизвестно, какую меру пресечения для Грымчака будет просить прокуратура, но очевидно, что речь должна идти об аресте с залогом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн\r\nВ МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.\r\nКроме того, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.\r\nВ свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию