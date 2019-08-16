Защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство

Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому НАБУ сообщило о подозрении, будет настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом журналистам сказала его адвокат Татьяна Матяш, передают Українськi Новини.

"Мы будем настаивать на наименьшей мере пресечения - личном обязательстве", - сказала она.

По ее словам, также есть желающие, которые готовы взять Грымчака на поруки.

Матяш сообщила, что пока неизвестно где состоится суд - в Киеве или Чернигове, но судебное заседание должно состоятся в пятницу-субботу.

Ей также неизвестно, какую меру пресечения для Грымчака будет просить прокуратура, но очевидно, что речь должна идти об аресте с залогом.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн

В МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Кроме того, адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В свою очередь жена Грымчака высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию