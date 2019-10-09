Комісія Київради досі не визначилася з датою розгляду мораторію на будівництво у Києві

Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування не визначилася з датою розгляду на своєму засіданні питання про введення тимчасового мораторію на нове будівництво в Києві.

Про це йдеться у відповіді Київради на запит Українських Новин.

"На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (далі - постійна комісія) 10.09.2019 до порядку денного було включено розгляд вищезазначеного проекту рішення, проте це питання не було розглянуто. Тож цей проект рішення буде розглянуто на найближчому засіданні постійної комісії, дата проведення якого поки ще не визначено", - сказано в ньому.

При цьому наголошується, що проект рішення про введення тимчасового мораторію на нове будівництво внесено до порядку денного засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва і регуляторної політики, яке відбудеться у середу, 9 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Конфедерація будівельників прогнозує зростання цін на житло у столиці в разі введення мораторию на будівництво.

А Асоціація власників малого та середнього бізнесу прогнозує зростання безробіття у разі введення мораторію.

Разом з тим, гендиректор компанії "Укрбуд Девелопмент", входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", вважає, що київська міська влада не зможе забезпечити дотримання тимчасового мораторію на нове будівництво в разі його затвердження.