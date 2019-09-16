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16 сентября 2019, понедельник, 13:16 814
Экономика 2019-09-16T13:29:33+03:00
Українські Новини
Тысячи людей потеряют рабочие места в результате моратория Кличко на строительство в Киеве, - бизнес-ассоциаци

Тысячи людей потеряют рабочие места в результате моратория Кличко на строительство в Киеве, - бизнес-ассоциация

О ситуации в строительной отрасли Киева и проблеман, существующих в этом бизнесе, свое мнение высказал глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

По убеждению эксперта, сейчас Киев находится на последней стадии урбанистического заболевания: многоэтажки действительно растут на каждом углу, но инфраструктуры не хватает. Люди массово переселяются из других городов, но при этом испытывают дефицит паркомест, школ, садиков и т.д.

"Поэтому важно говорить не о блокировке новостроек, а о генеральном плане развития столицы. Его нужно формировать в первую очередь, привлекать специалистов, выносить на общественные слушания, заявлять количество учебных учреждений для детей, социальной инфраструктуры, дорог, мостов и прочего. Без всего этого заявления о блокировании новостроек носят популистский характер", - подчеркнул Соболь.

По его мнению, кроме того, блокируя новые строительства, никто не подумал о строительных компаниях, которые давно создали свой план, закупили площадки. Тысячи людей элементарно потеряют свои рабочие места.

Специалист особо подчеркнул, что с правовой точки зрения инициатива ввести мораторий на новое строительство - проигрышная и не выдержит судебного разбирательства. Кто хоть немного разбирается в хозяйственном праве Украины, тому очевидно, что здесь нарушаются права хозяйствующих субъектов.

Как сообщали Українькі Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

Вместе с тем, генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода считает, что киевские городские власти не смогут обеспечить соблюдение временного моратория на новое строительство в случае его утверждения.

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