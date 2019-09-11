Конфедерация строителей прогнозирует рост цен на жилье в Киеве в случае введения моратория на строительство

Конфедерация строителей Украины прогнозирует, что в случае введения временного моратория на новое строительство в Киеве цены на жилье вырастут на 7-12% до конца текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель совета директоров конфедерации Александр Ротов.

"Дефицита на рынке жилья в ближайшее время не будет – начатых проектов достаточно в столице. Однако "пауза" для начала новых строек приведет к тому, что на рынке не будет проектов ЖК "на старте", а значит неизбежно поднимутся средние цены на квадраты в новостроях. По грубым оценкам – до 7-12% до конца года", - прокомментировал он инициативу мэра Киева Виталия Кличко о введении временного моратория.

При этом Ротов отметил, что временный мораторий на строительство оставит без работы не так строителей, как проектировщиков, для которых нужно будет продумать компенсационные меры.

В частности, Киев может задействовать проектировщиков именно для разработки градостроительной документации, генплана, детальных планов территорий.

"Конфедерация оценивает эту инициативу как логичную. Для гармоничного развития города необходим генплан, он остановит спонтанную застройку, которая приводит к многочисленным конфликтам с горожанами. Кстати, департамент градостроения КГГА уже практически с середины лета де-факто выполняет этот "мораторий", не выдает градостроительные условия и ограничения для новых проектов, так что постановление лишь фиксирует практику", - сказал Ротов.

Председатель совета директоров Конфедерации строителей также подчеркнул важность завершения строительства уже начатых объектов по выданным ранее градостроительным условиям и ограничениям и принятие этих объектов в эксплуатацию.

"Люди, инвестировавшие средства в строительство, должны получить продукт вне зависимости от изменений в градостроительной политике города. Если же будет принята редакция, которая предусмотрит расширение моратория не только на старт новых проектов, но и на ввод в эксплуатацию, мы прогнозируем серию судебных разбирательств и ввод проектов по решениям суда", - сказал Ротов.

Как сообщали Українськi Новини, с начала года жилье в киевских новостройках подорожало на 7%, а на вторичном рынке недвижимости - на 0,6% в гривне.

С каждым годом в Украине увеличивается количество устаревшего жилья.