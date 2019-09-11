подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 11:00 244
Недвижимость 2019-09-11T12:47:44+03:00
Українські Новини
Конфедерация строителей прогнозирует рост цен на жилье в Киеве в случае введения моратория на строительство

Конфедерация строителей прогнозирует рост цен на жилье в Киеве в случае введения моратория на строительство

Конфедерация строителей Украины прогнозирует, что в случае введения временного моратория на новое строительство в Киеве цены на жилье вырастут на 7-12% до конца текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель совета директоров конфедерации Александр Ротов.

"Дефицита на рынке жилья в ближайшее время не будет – начатых проектов достаточно в столице. Однако "пауза" для начала новых строек приведет к тому, что на рынке не будет проектов ЖК "на старте", а значит неизбежно поднимутся средние цены на квадраты в новостроях. По грубым оценкам – до 7-12% до конца года", - прокомментировал он инициативу мэра Киева Виталия Кличко о введении временного моратория.

При этом Ротов отметил, что временный мораторий на строительство оставит без работы не так строителей, как проектировщиков, для которых нужно будет продумать компенсационные меры.

В частности, Киев может задействовать проектировщиков именно для разработки градостроительной документации, генплана, детальных планов территорий.

"Конфедерация оценивает эту инициативу как логичную. Для гармоничного развития города необходим генплан, он остановит спонтанную застройку, которая приводит к многочисленным конфликтам с горожанами. Кстати, департамент градостроения КГГА уже практически с середины лета де-факто выполняет этот "мораторий", не выдает градостроительные условия и ограничения для новых проектов, так что постановление лишь фиксирует практику", - сказал Ротов.

Председатель совета директоров Конфедерации строителей также подчеркнул важность завершения строительства уже начатых объектов по выданным ранее градостроительным условиям и ограничениям и принятие этих объектов в эксплуатацию.

"Люди, инвестировавшие средства в строительство, должны получить продукт вне зависимости от изменений в градостроительной политике города. Если же будет принята редакция, которая предусмотрит расширение моратория не только на старт новых проектов, но и на ввод в эксплуатацию, мы прогнозируем серию судебных разбирательств и ввод проектов по решениям суда", - сказал Ротов.

Как сообщали Українськi Новини, с начала года жилье в киевских новостройках подорожало на 7%, а на вторичном рынке недвижимости - на 0,6% в гривне.

С каждым годом в Украине увеличивается количество устаревшего жилья.

Больше новостей о: Строительство Мораторий цены на жилье в Киеве Конфедерация строителей Украины

Архив
Новости
ЕСПЧ начал рассматривать дело Украины против России о захвате Крыма 12:41
Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен 12:38
Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ 12:35
Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ 12:24
Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, - СМИ 12:22
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
больше новостей
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Сергей Лямец: Мы уже готовы убить "Мотор Сич", чтобы он не достался никому? 22:24 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok