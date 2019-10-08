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08 жовтня 2019, вівторок, 15:31 17
Події 2019-10-08T17:45:03+03:00
Українські Новини
Вантажний потяг загорівся в Чернівецькій області

Вантажний потяг загорівся в Чернівецькій області

У Чернівецькій області на залізничній станції Вапнярки у селі Червона Діброва загорівся вантажний локомотив. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомляє ЛБ.uа з посиланням на очевидців.

Наголошується, що займання сталося на рейках за напрямком Чернівці - держкордон.

На місці працюють пожежники.

 
 

 

Як повідомляли "Українські Новини", у Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.

Також у неділю, 22 вересня, у Вінниці відбулося загоряння пасажирського поїзда, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.

У червні під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

У квітні в Миколаївській області на ходу загорівся потяг "Миколаїв-Долинська".

У березні в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.

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