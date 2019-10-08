Вантажний потяг загорівся в Чернівецькій області

У Чернівецькій області на залізничній станції Вапнярки у селі Червона Діброва загорівся вантажний локомотив. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомляє ЛБ.uа з посиланням на очевидців.\r\nНаголошується, що займання сталося на рейках за напрямком Чернівці - держкордон.\r\nНа місці працюють пожежники.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.\r\nТакож у неділю, 22 вересня, у Вінниці відбулося загоряння пасажирського поїзда, в результаті інциденту ніхто не постраждав.\r\nРаніше локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.\r\nУ червні під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ квітні в Миколаївській області на ходу загорівся потяг "Миколаїв-Долинська".\r\nУ березні в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали.