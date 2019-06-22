В субботу, 22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей к Пятихаткам. К счастью, в инциденте никто не пострадал. \r\nПассажиры во время возгорания не дожидались остановки состава и прыгали из вагонов. Об этом сообщает Информатор.\r\nПожар в электричке. Фото: Информатор\r\nПо предварительной информации загорелась проводка. Дым несло по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов. "Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", — рассказала очевидица Наталья.\r\nПассажир электрички Игорь добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".\r\nВ пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что поломка имела место быть. На данный момент движение восстановлено.\r\nНапомним, в Николаевской области на ходу загорелся поезд.\r\nГрузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области.\r\nТакже снова в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.