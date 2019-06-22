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22 июня 2019, суббота, 18:15 143
Происшествия 2019-06-22T18:20:40+03:00
Українські Новини
Фото дня: Под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов

Фото дня: Под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов

Пожар в электричке. Фото: Информатор
Пожар в электричке. Фото: Информатор

В субботу, 22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей к Пятихаткам. К счастью, в инциденте никто не пострадал. 

Пассажиры во время возгорания не дожидались остановки состава и прыгали из вагонов. Об этом сообщает Информатор.

Пожар в электричке. Фото: ИнформаторПожар в электричке. Фото: Информатор

По предварительной информации загорелась проводка. Дым несло по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов. "Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", — рассказала очевидица Наталья.

Пассажир электрички Игорь добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что поломка имела место быть. На данный момент движение восстановлено.

Напомним, в Николаевской области на ходу загорелся поезд.

Грузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области.

Также снова в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.

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