На ж/д вокзале в Николаеве сгорел локомотив поезда "Херсон - Киев"

Локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что загорелся локомотив пассажирского поезда №766.\r\nПожар был ликвидирован на площади 25 кв. м.\r\nДля тушения огня использовался генератор пены средней кратности и два водяные стола на охлаждение.\r\nВ результате инцидента никто не пострадал.\r\nПоезд отправился по маршруту с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 минут.\r\nПожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС\r\nПожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.\r\nРанее в Николаевской области на ходу загорелся поезд.\r\nТакже снова в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.\r\nКроме того, грузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области.