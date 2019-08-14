На ж/д вокзале в Николаеве сгорел локомотив поезда "Херсон - Киев"

Пожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС

Пожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС

Локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что загорелся локомотив пассажирского поезда №766.

Пожар был ликвидирован на площади 25 кв. м.

Для тушения огня использовался генератор пены средней кратности и два водяные стола на охлаждение.

В результате инцидента никто не пострадал.

Поезд отправился по маршруту с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 минут.

Пожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС

Пожар в локомотиве поезда в Николаеве. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

Ранее в Николаевской области на ходу загорелся поезд.

Также снова в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали. Пожар ликвидировали в течение нескольких часов.

Кроме того, грузовой поезд загорелся на ходу в Ровенской области.