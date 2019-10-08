Разумков пообіцяв скасувати "турборежим" в Раді

редседатель Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що Верховна Рада припинить працювати в "турборежимі", необхідність скасування якої вказував прем'єр Олексій Гончарук. Про це спікер сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми відійдемо від" турборежиму ", як про це говорять у ЗМІ, ми будемо працювати, мабуть, трохи спокійніше, але ми не будемо працювати повільно. Але до пропозиції прем'єр-міністра Гончарука обов'язково Верховна Рада прислухається, народні депутати це почули, і, я впевнений, що вони будуть враховувати це при розробці законопроектів, які будуть надходити від Кабінету міністрів України", - зазначив Разумков.

Разом з тим, спікер пояснив необхідність роботи в "турборежимі" тим, що парламент тривалий час перебував у стані летаргічного сну або коми".

Разумков вважає, що Рада демонструє сьогодні "ефективну, швидку і досить непогану за якістю роботу".

Нагадаємо, що Гончарук назвав ненормальним "турборежим" роботи депутатів.

Також в Раді хочуть запровадити електронний документообіг. Спікер Разумков розповів, коли почнуть розглядати держбюджет-2020.