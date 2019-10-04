Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы депутатов

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы Верховной Рады. Об этом Гоначрук заявил представляя программу деятельности правительства в Верховной Раде в пятницу, 4 октября, передают Українські Новини.\r\n"С каждым днем я вижу, что наша с вами работа становится эффективнее, мы нарабатываем личные контакты, но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уйти постепенно в прошлое – это, так называемый, режим форсирования. Вы называете его "турборежим". Это не нормально", - сказал премьер-министр Гончарук. \r\nПри этом премьер подчеркнул, что правительство и парламент должны построить работу системно для того, чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса, основой чего он предложил сделать программу деятельности правительства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что за каждую цель правительства будет отвечать конкретный замминистра.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье.