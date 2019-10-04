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04 октября 2019, пятница, 17:06 45
Верховная Рада и партии 2019-10-04T17:13:41+03:00
Українські Новини
Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы депутатов

Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы депутатов

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы Верховной Рады. Об этом Гоначрук заявил представляя программу деятельности правительства в Верховной Раде в пятницу, 4 октября, передают Українські Новини.

"С каждым днем я вижу, что наша с вами работа становится эффективнее, мы нарабатываем личные контакты, но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уйти постепенно в прошлое – это, так называемый, режим форсирования. Вы называете его "турборежим". Это не нормально", - сказал премьер-министр Гончарук.     

При этом премьер подчеркнул, что правительство и парламент должны построить работу системно для того, чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса, основой чего он предложил сделать программу деятельности правительства.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что за каждую цель правительства будет отвечать конкретный замминистра.

Также премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье.

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