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01 октября 2019, вторник, 18:26 501
Верховная Рада и партии 2019-10-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Раде хотят ввести электронный документооборот

В Раде хотят ввести электронный документооборот

Рада. Фото: Сегодня
Рада. Фото: Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде принять в целом законопроект №1044-1 о введении электронного оборота сопроводительных документов, которые подаются к законопроекту. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

В случае его принятия предложения, поправки, заключения к законопроектам будут подаваться в аппарат Рады или комитет, или во временную специальную комиссию также в форме электронных документов, на которые будет наложена квалифицированная электронная подпись, и дела законодательных инициатив будут вестись в электронном виде.

Предлагается все зарегистрированные в парламенте законопроекты рассылать депутатам на адрес электронной почты на почтовом сервере Рады в виде информационного письма о регистрации законопроектов. Кроме того, комитет рекомендовал принять во 2-м чтении законопроект №1042-1 касательно ежегодного плана законодательной работы парламента, согласно которому согласительный совет больше не будет согласовывать проект плана работы Рады.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник регламентный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект №1035-2 о лишении депутатов компенсаций в случае прогулов и регистрацию путем нажатия кнопки вместо карточек.

Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020.

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