подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 12:49 228
Верховная Рада и партии 2019-10-01T12:49:20+03:00
Українські Новини
Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020

Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада 9-го созыва, скорее всего, приступит к рассмотрению проекта бюджета на следующий год 18 октября. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ориентировочную дату председатель парламента назвал во время согласительного совета во вторник 1 октября. 

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета, и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября. Бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября. И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения ВРУ 18 октября 2019 года", - сказал Разумков.

В соответствии с регламентом, парламент обязан рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2020 годы до 20 октября текущего года. Этот срок оговорен в ч. 1 ст. 157 Регламента ВРУ.

В Кабмине рассказали, кто получит субсидии.

Остаток средств в госказне установил новый рекорд в 61,8 млрд.

Больше новостей о: Разумков Дмитрий Госбюджет-2020

Архив
Новости
Маркарову допросили в ГБР 13:18
По Львову прокатился мощный ураган: повалены деревья, остановился электротранспорт 13:07
Суд над Александром Белько. Украфото
"Теракт" на мосту Метро: подозреваемый ветеран АТО обжаловал свой арест 13:02
Остановка "Мотор Сич" приведет к социальному коллапсу в прифронтовом регионе, - журналист 12:50
Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020 12:49
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
В Украине произошло землетрясение 22:02
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok