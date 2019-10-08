У Раді пропонують перенести День незалежності на січень

Депутат Верховної Ради Оксана Савчук (позафракційна) пропонує парламенту відзначати День незалежності в річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня замість 24 серпня.

Про це йдеться в проекті постанови №2205, зареєстрованому в Раді 3 жовтня, передають Українські Новини.

Проектом постанови пропонується визнати 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято, а 24 серпня вважати Днем відновлення незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.

Згідно з пояснювальною запискою, 22 січня 1918 року був проголошений ІV Універсал Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність української нації.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заснував 29 серпня Днем пам'яті захисників України.

В 2019 році Україна відзначила 28-му річницю Дня незалежності. У Києві на Майдані Незалежності пройшов альтернативний Марш захисників України, під час якого розгорнули величезний прапор України. Також відбулася Хода гідності до Дня незалежності, на якому виступив Зеленський.