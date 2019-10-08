У Раді пропонують перенести День незалежності на січень

Депутат Верховної Ради Оксана Савчук (позафракційна) пропонує парламенту відзначати День незалежності в річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня замість 24 серпня.\r\nПро це йдеться в проекті постанови №2205, зареєстрованому в Раді 3 жовтня, передають Українські Новини.\r\nПроектом постанови пропонується визнати 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято, а 24 серпня вважати Днем відновлення незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.\r\nЗгідно з пояснювальною запискою, 22 січня 1918 року був проголошений ІV Універсал Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність української нації.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заснував 29 серпня Днем пам'яті захисників України.\r\nВ 2019 році Україна відзначила 28-му річницю Дня незалежності. У Києві на Майдані Незалежності пройшов альтернативний Марш захисників України, під час якого розгорнули величезний прапор України. Також відбулася Хода гідності до Дня незалежності, на якому виступив Зеленський.