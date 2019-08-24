Фото дня: во время 50-тысячного альтернативного Марша защитников развернули огромный флаг Украины

50 тысяч человек завершили альтернативный Марш защитников Украины на Майдане Незалежности в Киеве, во время которого развернули огромный флаг Украины.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nШествие завершилось в 12:20. \r\nКак сообщает корреспондент, огромный флаг Украины развернули родные погибших в зоне операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащих.\r\n\r\nБольшое количество людей присоединилось в ходе следования колонны по бульвару Шевченко и на Бессарабской площади.\r\nМарш защитников. Фото: Анастасия Гевко\r\nУчастники прошли по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.\r\nНа 13:00 запланирован межконфессиональный молебен по погибшим защитникам Украины на Михайловской площади.\r\nКаких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.\r\nБезопасность обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей. \r\nКак сообщали Українські Новини, в 11:00, после проведения официального Шествия достоинства в Киеве, начался альтернативный Марш защитников Украины.\r\nТакже в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.