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24 августа 2019, суббота, 12:52 391
Общество 2019-08-24T13:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: во время 50-тысячного альтернативного Марша защитников развернули огромный флаг Украины

Фото дня: во время 50-тысячного альтернативного Марша защитников развернули огромный флаг Украины

Марш защитников. Фото: Анастасия Гевко
Марш защитников. Фото: Анастасия Гевко

50 тысяч человек завершили альтернативный Марш защитников Украины на Майдане Незалежности в Киеве, во время которого развернули огромный флаг Украины.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Шествие завершилось в 12:20. 

Как сообщает корреспондент, огромный флаг Украины развернули родные погибших в зоне операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащих.

Большое количество людей присоединилось в ходе следования колонны по бульвару Шевченко и на Бессарабской площади.

Марш защитников. Фото: Анастасия ГевкоМарш защитников. Фото: Анастасия Гевко

Участники прошли по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.

На 13:00 запланирован межконфессиональный молебен по погибшим защитникам Украины на Михайловской площади.

Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

Безопасность обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей. 

Как сообщали Українські Новини, в 11:00, после проведения официального Шествия достоинства в Киеве, начался альтернативный Марш защитников Украины.

Также в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.

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