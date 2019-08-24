Фото дня: во время 50-тысячного альтернативного Марша защитников развернули огромный флаг Украины

50 тысяч человек завершили альтернативный Марш защитников Украины на Майдане Незалежности в Киеве, во время которого развернули огромный флаг Украины.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Шествие завершилось в 12:20.

Как сообщает корреспондент, огромный флаг Украины развернули родные погибших в зоне операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащих.

Большое количество людей присоединилось в ходе следования колонны по бульвару Шевченко и на Бессарабской площади.

Марш защитников. Фото: Анастасия Гевко

Участники прошли по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.

На 13:00 запланирован межконфессиональный молебен по погибшим защитникам Украины на Михайловской площади.

Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

Безопасность обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей.

Как сообщали Українські Новини, в 11:00, после проведения официального Шествия достоинства в Киеве, начался альтернативный Марш защитников Украины.

Также в День независимости Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.