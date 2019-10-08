Понад 80% українців проти продажу земель іноземцям

81% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nПри цьому 13% опитаних підтримують продаж таких земель іноземцям.\r\nТакож 58% респондентів вважають, що землі сільгосппризначення мають бути в державній власності за прикладом Канади чи Ізраїлю, 22% - за італійську модель ринку землі, де орні землі можуть продаватися або купуватися.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБуло опитано 2 000 повнолітніх респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%. Опитування проводилося з 28 вересня по 1 жовтня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 73% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення.\r\nКабінет Міністрів запропонував Верховній Раді запустити ринок землі.\r\nТакож Кабінет Міністрів затвердив концептуальні напрями здешевлення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції для купівлі землі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n