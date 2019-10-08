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08 жовтня 2019, вівторок, 12:54 40
Суспільство 2019-10-08T13:03:48+03:00
Українські Новини
Понад 80% українців проти продажу земель іноземцям

Понад 80% українців проти продажу земель іноземцям

81% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 13% опитаних підтримують продаж таких земель іноземцям.

Також 58% респондентів вважають, що землі сільгосппризначення мають бути в державній власності за прикладом Канади чи Ізраїлю, 22% - за італійську модель ринку землі, де орні землі можуть продаватися або купуватися.

Було опитано 2 000 повнолітніх респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%. Опитування проводилося з 28 вересня по 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 73% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді запустити ринок землі.

Також Кабінет Міністрів затвердив концептуальні напрями здешевлення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції для купівлі землі.

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