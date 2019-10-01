Аграриям планируют удешевить кредиты для покупки сельхозземель

Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.\r\nОб этом говорится в распоряжении правительства №882-р от 29 сентября, передают Українськi Новини.\r\nДоступность кредитов планируется обеспечить путем их удешевления.\r\nВ рамках данного инструмента Кабмин намерен внедрить частичную компенсацию процентной ставки по кредиту на покупку земли и частичную компенсацию кредита на покупку земли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКомпенсация ставки по кредиту будет предоставляться в размере, не превышающем учетную ставку Национального банка на дату начисления процентов.\r\nКритерии сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право получить от государства компенсацию процентной ставки или частичную компенсацию кредита на покупку земли, будут определены Кабинетом Министров.\r\nКроме того, Кабмин намерен ввести частичное гарантирование по кредитам на покупку земли.\r\nЧастичное гарантирование может предоставляться банкам-кредиторам таких сельскохозяйственных товаропроизводителей-заемщиков при условии, что целевым назначением кредитования будет покупка земли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОбъем кредитов с частичным гарантированием и их сроки будут определены отдельным решением Кабинета Министров.\r\nС целью предоставления гарантирования может быть создано новое агентство или правительство назначит государственного оператора.\r\nМалые сельхозпроизводители смогут получать поддержку по одному механизму или по всем одновременно.\r\nКритерии малых производителей должно установить Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.\r\nТем временем запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м.