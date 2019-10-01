Аграриям планируют удешевить кредиты для покупки сельхозземель

Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.

Об этом говорится в распоряжении правительства №882-р от 29 сентября, передают Українськi Новини.

Доступность кредитов планируется обеспечить путем их удешевления.

В рамках данного инструмента Кабмин намерен внедрить частичную компенсацию процентной ставки по кредиту на покупку земли и частичную компенсацию кредита на покупку земли.

Компенсация ставки по кредиту будет предоставляться в размере, не превышающем учетную ставку Национального банка на дату начисления процентов.

Критерии сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право получить от государства компенсацию процентной ставки или частичную компенсацию кредита на покупку земли, будут определены Кабинетом Министров.

Кроме того, Кабмин намерен ввести частичное гарантирование по кредитам на покупку земли.

Частичное гарантирование может предоставляться банкам-кредиторам таких сельскохозяйственных товаропроизводителей-заемщиков при условии, что целевым назначением кредитования будет покупка земли.

Объем кредитов с частичным гарантированием и их сроки будут определены отдельным решением Кабинета Министров.

С целью предоставления гарантирования может быть создано новое агентство или правительство назначит государственного оператора.

Малые сельхозпроизводители смогут получать поддержку по одному механизму или по всем одновременно.

Критерии малых производителей должно установить Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.

Тем временем запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м.