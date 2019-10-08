Росія готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною

Росія готова змінити технічні параметри контракту на транзит газу з Україною при його продовження на рік. Про це у вівторок, 8 жовтня, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

"Ми запропонували нашим українським партнерам, якщо не буде готове законодавство, якщо вони не встигнуть його прийняти, тоді ми готові запропонувати продовження контракту на існуючих юридичних умовах. Звичайно, там якісь технічні параметри можуть змінитися, тому що ситуація порівняно з десятирічною давністю значно змінилася, в тому числі і по споживанню газу Україною, і щодо обсягів транзиту. Тим не менш, з точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року можна продовжити", - зазначив Новак.

Він додав, що ціна на транзит газу через територію України повинна бути конкурентною порівняно з цінами на транзит по інших маршрутах.

"Що стосується української газотранспортної інфраструктури, це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачування газу через цю інфраструктуру", - зазначив Новак, додавши, що в першу чергу це буде вигідно європейським споживачам.

Як повідомляли Українські Новини, Росія готова працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту.

Також Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам.

А Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річному контракті на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

Тим часом президент Росії Володимир Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік.