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8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

08 жовтня 2019, вівторок, 09:20 21
Фінанси 2019-10-08T11:30:03+03:00
Українські Новини
Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом

Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом

До кінця року за держборгом треба заплатити 80,3 млрд гривень
До кінця року за держборгом треба заплатити 80,3 млрд гривень

Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 80,3 млрд гривень, або майже 3,3 млрд доларів (за курсом Національного банку україни на 8 жовтня) по державному боргу.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому в 4-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 8,96 млрд гривень (близько 0,4 млрд доларів).

За внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити в 4-му кварталі 71,33 млрд гривень.

В 2020 році Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 181,09 млрд гривень або 7,3 млрд доларів (за курсом НБУ), за внутрішнім - 217,08 млрд гривень.

У листопаді боргові платежі за внутрішнім боргом становитимуть 33 млрд гривень, по зовнішньому - 5,41 млрд гривень.

У грудні потрібно сплатити 13,16 млрд гривень за внутрішнім боргом і 1,7 млрд гривень - за зовнішнім.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6% до 21,4 млрд доларів.

У вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

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