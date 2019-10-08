Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом

Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 80,3 млрд гривень, або майже 3,3 млрд доларів (за курсом Національного банку україни на 8 жовтня) по державному боргу.\r\nПро це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.\r\nПри цьому в 4-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 8,96 млрд гривень (близько 0,4 млрд доларів).\r\nЗа внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити в 4-му кварталі 71,33 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ 2020 році Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 181,09 млрд гривень або 7,3 млрд доларів (за курсом НБУ), за внутрішнім - 217,08 млрд гривень.\r\nУ листопаді боргові платежі за внутрішнім боргом становитимуть 33 млрд гривень, по зовнішньому - 5,41 млрд гривень.\r\nУ грудні потрібно сплатити 13,16 млрд гривень за внутрішнім боргом і 1,7 млрд гривень - за зовнішнім.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6% до 21,4 млрд доларів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.